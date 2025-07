Incidente-Diogo Jota l' auto è carbonizzata | il video girato sul luogo della tragedia

Un'immagine sconvolgente e drammatica emerge dalla tragedia che ha colpito Diogo Jota, star del Liverpool, coinvolto in un incidente mortale in Spagna. Il video girato sul luogo dello schianto mostra un’auto completamente carbonizzata, testimone silenzioso di una tragedia che ha lasciato il mondo del calcio senza parole. La comunità si stringe attorno alla famiglia Jota in questo momento di incredibile dolore, mentre le indagini proseguono per chiarire le cause dell’incidente.

Diogo Jota, calciatore del Liverpool, è rimasto vittima di un incidente stradale in Spagna mentre viaggiava in auto insieme al fratello André. Le forze dell'ordine spagnole hanno diffuso alcune immagini scattate sul luogo dell'impatto: il veicolo sul quale i due ragazzi viaggiavano è rimasto carbonizzato.

Diogo Jota è morto in un incidente, calcio sotto shock: il giocatore del Liverpool aveva 28 anni - Una terribile tragedia scuote il mondo del calcio: Diogo Jota, talentuoso attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, ha perso la vita in un drammatico incidente.

Morto in un incidente d'auto il campione del Liverpool Diogo Jota. "Esploso un pneumatico ... - Diogo Jota, 28enne calciatore portoghese del Liverpool, è morto questa mattina presto in un incidente stradale nella provincia di Zamora, nella Spagna occidentale. Secondo msn.com

Diogo Jota, la ricostruzione dell'incidente: lo pneumatico della Lamborghini è scoppiato durante un sorpasso, l'auto ha preso fuoco - Il calciatore del Liverpool Diogo Jota è morto a 28 anni dopo che la sua Lamborghini è uscita di strada nel nord della Spagna, appena due settimane dopo aver ... Da msn.com