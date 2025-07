Emergenza caldo in Italia i morti salgono a 4 | in Spagna le vittime sono oltre 100

L'ondata di caldo record sta scuotendo l'Europa, portando con sé conseguenze drammatiche. In Italia, il bilancio sale a 4 vittime, mentre in Spagna il numero supera le 100, evidenziando la gravità della crisi. Un'estate da record che richiede interventi immediati e consapevolezza diffusa per proteggere vite e comunità. La sfida contro il clima infuocato è appena iniziata.

Caldo record in Europa: in Italia sale a 4 il bilancio dei morti, mentre in Spagna i decessi legati alle alte temperature sono più di 100. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Emergenza caldo in Italia, i morti salgono a 4: in Spagna le vittime sono oltre 100

