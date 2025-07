Due fratelli trovati morti in casa la scoperta dopo il ritrovamento dei corpi

Una tragica scoperta scuote Napoli: due fratelli sono stati trovati senza vita nella loro casa nei Quartieri Spagnoli, lasciando la comunità sconvolta. Le prime indiscrezioni parlano di un dramma avvenuto in un modesto appartamento nel cuore del quartiere, mentre le autorità procedono con le indagini. La zona è stata immediatamente isolata, e sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per fare luce su questa enigma familiare che tocca il cuore della città.

Una tragedia familiare ha scosso il cuore di Napoli, nei Quartieri Spagnoli, dove due uomini sono stati trovati morti all’interno di una piccola abitazione. Le prime informazioni, ancora frammentarie, raccontano di un dramma consumato tra le mura di un basso al piano terra, in vico Santo Spirito, a pochi passi da Monte di Dio e dalla piazzetta Santa Maria degli Angeli. La zona è stata rapidamente isolata e sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia di Stato, impegnate a ricostruire l’accaduto. Secondo i primi rilievi, le vittime sarebbero due fratelli anziani, di 77 e 80 anni, entrambi ex guardie giurate. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: trovati - morti - fratelli - casa

Dispersi in mare e creduti morti, 5 pescatori trovati vivi due mesi dopo: pioggia e pesce per sopravvivere - Dopo 55 giorni di silenzio, il gruppo disperso da metà marzo, partito dal Perù, ha riacceso le speranze di familiari e amici.

UCCIDONO IL PADRE PER LA PENSIONE E NASCONDONO IL CORPO IN UNA CASSAPANCA SUL TERRAZZO DI CASA: FERMATI DUE FRATELLI Avrebbero ucciso il padre, addormentandolo con un sonnifero nel caffè e poi soffocandolo con Vai su Facebook

Napoli, 71enne sparito trovato morto in casa dei figli: arrestati due fratelli #Napoli #6giugno Vai su X

Napoli, due anziani fratelli trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio; Napoli, due uomini trovati morti in casa ai Quartieri Spagnoli: ipotesi omicidio-suicidio tra fratelli; Gli spari, poi il silenzio: due fratelli trovati morti in casa.

Napoli, due anziani fratelli trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio - Due anziani fratelli trovati morti in un appartamento in via Santo Spirito ai Quartieri Spagnoli a Napoli. Lo riporta msn.com

Napoli, Raffaele e Franco Poce trovati morti in casa: sono fratelli. La scoperta ai Quartieri Spagnoli - Secondo quanto si è appreso, Raffaele Poce, un'ex guardia giurata, con una pistola a tamburo avrebbe sparato al fratello, Franco, e poi si è tolto la vita con la stessa arma ... Riporta msn.com