Bombay Sapphire porta l’E1 Series sul Lago Maggiore

Bombay Sapphire porta l’E1 Series sul suggestivo Lago Maggiore, segnando l’inizio di una rivoluzione nel mondo delle corse elettriche. Le innovative E1 RaceBird sfrecciano attraverso acque tranquille, offrendo un mix di velocità, sostenibilità e tecnologia all’avanguardia. Questo campionato sta riscrivendo le regole delle competizioni nautiche, e al centro di tale emozione si trova la prestigiosa struttura che rende possibile questa straordinaria esperienza di élite.

La rivoluzione delle corse in elettrico arriva anche sul Lago Maggiore. È qui che le E1 RaceBird solcano le acque con prestazioni di altissimo livello, trasformando la calma del lago in un palcoscenico di pura adrenalina e innovazione. Velocità, sostenibilità e tecnologia si incontrano in un campionato che sta completamente riscrivendo le regole delle competizioni nautiche. Al centro di questa esperienza d'élite vi è la prestigiosa struttura che ospita l'E1 Pilot Academy, un centro di formazione all'avanguardia dedicato alle future stelle della motonautica. Immersa nel cuore del Parco Naturale del Ticino, questa cornice esclusiva è il palcoscenico perfetto (protetto da vento e onde), per i piloti che possono spingere le loro E1 RaceBird a oltre 90 kmh (50 nodi) con precisione e tecnica.

Inaugurato The Flag, il nuovo sky bar sul Lago Maggiore - È stato inaugurato ieri, giovedì 15 maggio, a Verbania il nuovo sky bar "The Flag" sul Lago Maggiore.

? Oggi il Campionato del Mondo di motoscafi elettrici fa tappa sul Lago Maggiore! Un evento spettacolare che coniuga sostenibilità, innovazione e valorizzazione del territorio. Complimenti agli organizzatori per l’eccellente lavoro! #E1Series #Lombardia Vai su Facebook

