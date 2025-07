Quattro cani salvati dai combattimenti clandestini | la rinascita di Alba Goccia Brodo e Sugo

Quattro anime spezzate trovano finalmente speranza grazie alla coraggiosa opera della Fondazione Cave Canem. Salvati dai brutalissimi combattimenti clandestini, questi cani intraprendono un percorso di rinascita tra cure, amore e fiducia ritrovata. La loro storia di sofferenza sta per trasformarsi in un simbolo di speranza e rinascita. Continua a leggere e scopri come il cuore umano può fare la differenza.

Quattro cani vittime di combattimenti clandestini sono stati salvati e affidati alla Fondazione Cave Canem: ora ricevono cure e iniziano un lungo e faticoso percorso di riabilitazione per riprendersi da una vita fatta di violenza e maltrattamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

