Mercato Juve | Vlahovic è fuori dai piani! La decisione è stata presa da Comolli che adesso lavora per quei due obiettivi Il punto

Il mercato della Juventus si infiamma: Dusan Vlahovic sembra ormai fuori dai piani, con Comolli che lavora strategicamente per due obiettivi chiave. La volontà del club è chiara, e mentre uno dei nomi è già in rosa, l'altro rimane avvolto nel mistero. La squadra bianconera si prepara a rivoluzionare il suo attacco, puntando a rinforzi di qualità. Ma quali sono le prossime mosse? Il futuro di Vlahovic potrebbe essere il primo capitolo di una nuova era per la Juventus.

Mercato Juve: Comolli non vuole essere "ostaggio" di Dusan Vlahovic e lavora per due nomi! Uno di questi è già in rosa, l'altro invece è.. Il mercato Juve è sempre più vicino a sistemare Dusan Vlahovic, che non fa più parte dei piani del club bianconero. Come spiegato secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juve non vuole farsi condizionare dalla situazione contrattuale del giocatore serbo, che continua a prendere tempo riguardo alla sua decisione sul futuro. Nonostante le incertezze sul fronte Vlahovic, la Juve sta procedendo spedita sul mercato per rafforzare il proprio attacco. Mercato Juve: Comolli punta su Osimhen e Kolo Muani.

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

