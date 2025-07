Mario Adinolfi scopre quanti chili ha perso all’Isola dei famosi cosa ha detto il naufrago

Durante la finale de L’Isola dei Famosi, il pubblico ha assistito a un momento emozionante: Mario Adinolfi scopre di aver perso ben 26 chili, un cambiamento sorprendente che lo ha lasciato senza parole. La reazione del naufrago, condivisa in diretta, ha catturato l’attenzione di tutti, testimoniando la straordinaria trasformazione fisica e il percorso di resistenza affrontato in Honduras. Ma cosa ha detto esattamente Mario?

Mario Adinolfi scopre quanti chili ha perso all'Isola dei famosi, la reazione del naufrago in diretta. Ieri sera durante la finale dell' Isola dei famosi vinta da Cristina Plevani i naufraghi hanno scoperto quanti chili hanno perso durante la loro permanenza in Honduras, Mario Adinolfi è rimasto stupito dal suo cambiamento fisico. Veronica Gentili durante la diretta al naufrago ha detto: "Mario tu hai ufficialmente perso 26 chili dall'inizio di questo viaggio. Al netto della citazione pasoliniana direi che il tuo corpo ne giova e ne guadagna in salute". Lui ha così replicato: "E' un'impresa, lo credo proprio.

