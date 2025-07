Mengo All Inclusive | il primo festival italiano pensato per l’inclusione delle persone neurodivergenti

Il Mengo Music Fest 2025 si prepara a scrivere una nuova pagina nella storia della musica italiana, diventando il primo festival pensato per l’inclusione delle persone neurodivergenti. Con il progetto “Mengo All Inclusive”, questo evento innovativo mira a creare un’esperienza accessibile e significativa per tutti, promuovendo un modello di partecipazione che abbatte barriere e valorizza la diversità. Un’onda di cambiamento che aspetta solo di essere scoperta.

Il Mengo Music Fest 2025, alla sua ventunesima edizione, si trasforma in un modello nazionale di inclusione grazie al progetto "Mengo All Inclusive". Per la prima volta, un grande evento musicale italiano adotta un protocollo strutturato per garantire l'accessibilità concreta e visibile alle persone neurodivergenti, integrandole pienamente nell'organizzazione e nella fruizione del festival. L'iniziativa, frutto della collaborazione tra il festival e diverse associazioni locali (Fondazione Arezzo Comunità, Associazione Autismo Arezzo, Associazione Crescere, Toscanabile, Fondazione Riconoscersi), con il sostegno del Comune di Arezzo, punta a eliminare barriere e ad offrire spazi, servizi e percorsi formativi pensati fin dall'inizio per tutti, senza adattamenti postumi.

