Calciatore morto nell’incidente la triste scoperta | era successo 10 giorni prima

Il mondo del calcio piange la tragica scomparsa di Diogo Jota, avvenuta 10 giorni dopo un incidente che aveva già sconvolto tutti. A soli 28 anni, il talento portoghese ha lasciato un vuoto incolmabile, accompagnato dall’amore eterno di Rute Cardoso e dei suoi tre figli. Ma cosa è successo davvero in quei giorni fatali? Scopriamo insieme i dettagli di questa drammatica vicenda che ha commosso milioni di cuori.

Il mondo del calcio piange Diogo Jota, scomparso a soli 28 anni in un incidente stradale in Spagna. Accanto a lui nella vita, fino all’ultimo istante, c’era Rute Cardoso, compagna storica e madre dei suoi tre figli. Una storia d’amore iniziata sui banchi di scuola e costruita lontano dai riflettori, oggi spezzata da una tragedia che ha commosso tifosi e appassionati in tutto il mondo. Cos’era successo al calciatore 10 giorni fa? Leggi anche: Loredana e i figli vanno alle giostre, poi la tremenda scoperta: cos’è successo Un amore nato sui banchi di scuola e mai interrotto. Rute Cardoso, oggi 28enne, conosceva Diogo da quando erano adolescenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Calciatore morto nell’incidente, la triste scoperta: era successo 10 giorni prima

In questa notizia si parla di: incidente - calciatore - morto - triste

Addio a Matteo Millo: calciatore muore a 20 anni in un incidente in moto a Trieste - Un tragico incidente ha stroncato la vita di Matteo Millo, ventenne calciatore, nella notte del 28 maggio a Trieste.

Il calciatore del Liverpool è morto a 28 anni in un incidente stradale, in Spagna, nella provincia di Zamora. Come riportato da Marca, l’incidente si è verificato al chilometro 65 della A-52: era in macchina con il fratello, l’auto è stata avvolta dalle fiamme. Vai su Facebook

Diogo Jota è morto in un incidente, calcio sotto shock: il giocatore del Liverpool aveva 28 anni; Sinner sotto choc, lutto devastante poco fa: muore in un incidente; Giorno triste per il mondo del calcio: è morto Gigi Simoni, il tecnico dell'Inter di Ronaldo.

Morto Diogo Jota, il video dopo l'incidente in Spagna: il giocatore aveva 28 anni - Il 28enne attaccante del Liverpool è morto in un incidente stradale avvenuto in Spagna. Riporta ilmattino.it

Mondo del calcio in lutto: è morto in un incidente Diogo Jota, attaccante del Liverpool - L’attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese Diogo Jota, 28 anni, ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale. Secondo mam-e.it