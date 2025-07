Juve è tempo di uscite | da Vlahovic a Perin parte la rivoluzione silenziosa

Se il mercato in uscita della Juventus si fa silenzioso ma deciso, la rivoluzione targata Tudor e Comolli sta cambiando profondamente il volto della squadra. Tra partenze già in cantiere e il futuro incerto di Vlahovic, si delinea un nuovo capitolo per i bianconeri. La strategia dietro queste mosse silenziose potrebbe riservare sorprese sorprendenti, segnando una svolta fondamentale nella storia recente della Vecchia Signora.

Se il mercato in entrata della Juventus si muove tra suggestioni e trattative ad alta intensità , quello in uscita prende forma in modo più silenzioso, ma non meno strategico. Sono diversi i profili destinati a lasciare la Continassa, segno che il progetto tecnico targato Igor Tudor e il piano societario di Comolli stanno tracciando un nuovo solco. E se il nome di Dusan Vlahovic continua ad aleggiare tra permanenza forzata e possibile addio, ce ne sono altri che si avvicinano sempre di più all’uscita. Vlahovic in stand-by: resta, ma fuori dal progetto. Il centravanti serbo, sempre più distante dal cuore tecnico della nuova Juventus, sembrerebbe intenzionato a rispettare il contratto fino alla scadenza, un po’ per volontà personale, un po’ per assenza di offerte realmente convincenti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juve, è tempo di uscite: da Vlahovic a Perin, parte la rivoluzione silenziosa

