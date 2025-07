AEW Dynamite 02.072025 Dynamite 300!

Bentornati, appassionati di Zona Wrestling! Oggi celebriamo un traguardo storico: le 300 puntate di AEW Dynamite, un evento che segna il passaggio verso l’attesissimo All In. Una serata ricca di emozioni e sorprese ci attende, e io, Umberto, sono qui per guidarvi attraverso ogni momento di questa celebrazione speciale. Preparatevi a vivere un episodio memorabile, perché il meglio deve ancora arrivare! PROMO: La puntata si apre con ...

Bentornati amici di Zona wrestling nel consueto appuntamento con il report di AEW Dynamite in occasione di una puntata speciale. Siamo arrivati ad un traguardo importantissimo per lo show ovvero le 300 puntate! Puntata come detto molto importante che si trova nel cammino per arrivare ad un evento ancor più importante, ovvero All In. Io sono Umberto e direi di non perdere altro tempo e di immergerci nello show. PROMO: La puntata si apre con l’ingresso di “Hangman” Adam Page che senza troppi fronzoli dice che ad All In vuole riprendersi il titolo e che lo vuole fare in un Texas Death Match. Arriva il campione Jon Moxley che avverte Page della pericolosità della stipulazione e nonostante un’apparente grande sicurezza non accetta. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net