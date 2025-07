Cina | Henan torrenziali acquazzoni causano alluvioni a Xixia

Le intense piogge nella provincia centrale dello Henan hanno scatenato gravi alluvioni a Xixia, causando danni alle infrastrutture e mettendo in pericolo la sicurezza dei cittadini. Mentre i soccorritori lavorano incessantemente per riparare i cavi elettrici e mettere in salvo le persone, si evidenzia la crescente sfida delle calamità climatiche in Cina. In seguito, le autorità hanno avviato piani di emergenza per fronteggiare questa difficile emergenza, sottolineando l’urgenza di strategie di adattamento più efficaci.

Dei membri del personale riparano cavi elettrici nella cittadina di Taiping, contea di Xixia, citta' di Nanyang, nella provincia centrale cinese dello Henan, ieri 2 luglio 2025. Lunedi', i torrenziali acquazzoni a Taiping ed Erlangping hanno provocato un improvviso innalzamento del livello dell'acqua a valle di un fiume locale nella contea di Xixia, danneggiando le infrastrutture e lasciando intrappolati alcuni cittadini. In seguito all'alluvione, sono stati immediatamente compiuti sforzi per il soccorso, e due persone sono state tratte in salvo con successo. Sono in corso ulteriori sforzi di ricerca e salvataggio per localizzare i tre dispersi.

