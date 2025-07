Vende i mobili su Facebook carica i due figli in auto e scompare | si cerca Loredana Elena Chimu

Una donna di 41 anni scompare misteriosamente, portando con sé i suoi due piccoli di 9 e 2 anni. Loredana Elena Chimu è partita da Livorno con la sua Citroen C1 nera, l’ultimo segnale del cellulare la localizza a Torino. La sua scomparsa desta preoccupazione: potrebbe essere in fuga o in pericolo. La comunità si mobilita per ritrovarla e garantire la sicurezza dei bambini. Continua a leggere per scoprire come contribuire alla ricerca.

Si cerca Loredana Elena Chimu, 41 anni, che insieme ai suoi due figli di 9 e 2 anni è sparita nel nulla nella mattinata del 28 giugno allontanandosi dalla sua casa di Livorno a bordo di una Citroen C1 nera. L'ultimo segnale dal cellulare della donna arriva da Torino. La 41enne potrebbe non essere sola e in auto con lei vi sono anche i due figli minorenni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

ATTENZIONE: Loredana si è allontanata con i suoi due figli, sabato 28 giugno durante la mattina. Forse si muove in automobile, potrebbe essere anche in compagnia di altre persone. È urgente e fondamentale ritrovarli. Contattate immediatamente le Forze Vai su Facebook

