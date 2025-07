Estate a Cortona la Proloco di Camucia accende le serate con musica e balli

L’estate a Cortona si accende di ritmo e allegria grazie alla Proloco di Camucia, che, con il patrocinio del Comune e il sostegno delle attività locali, porta un’onda di musica e balli nel cuore della città. Da venerdì 4 luglio, quattro serate all’insegna del divertimento, tutte gratuite e pensate per coinvolgere cittadini e turisti. Si comincia in piazza Sergardi con la «Salsa Academy Show» e una serata ricca di energia...

La Proloco di Camucia, con il patrocinio del Comune di Cortona e il sostegno delle attività commerciali locali, propone un calendario di eventi estivi per animare il centro della città. Da venerdì 4 luglio partiranno quattro serate di musica e divertimento all’aperto, tutte a ingresso libero, con appuntamenti pensati per coinvolgere e far ballare cittadini e turisti. Si comincia il 4 luglio in piazza Sergardi con la «Salsa Academy Show e serata caraibica»: dj Mirko accompagnerà la serata con i ritmi di salsa, bachata, merengue e reggaeton a partire dalle 21:30. Venerdì 11 luglio, sempre in piazza Sergardi, spazio a «Musica e karaoke sotto le stelle» con Fragas 66. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Estate a Cortona, la Proloco di Camucia accende le serate con musica e balli

In questa notizia si parla di: cortona - proloco - camucia - serate

Cortona, la Proloco di Farneta ha riqualificato il parco pubblico - Cortona si tinge di nuova vitalità grazie alla Proloco di Farneta, che ha trasformato il parco pubblico della ex scuola in un'oasi di divertimento e convivialità.

Cortona, il programma di eventi della Proloco di Camucia; Balli latino americani - Estate a Camucia; Sport sotto le stelle 2025 e concerto Auch.

Cortona, il programma di eventi della Proloco di Camucia - Arezzo, 3 luglio 2025 – La Proloco di Camucia, con il patrocinio del Comune di Cortona e grazie al supporto delle attività commerciali, organizza una serie di appuntamenti per animare il centro urbano ... Da msn.com

Cortona, successo per "Sport sotto le stelle": i premi nella serata di Camucia - Riconoscimento speciale per Samuele Angori, minuto di silenzio per Gino Massetti, il ricordo per Francesco Segato ... Scrive arezzonotizie.it