Usa | spari da auto in corsa a Chicago 4 morti e 14 feriti

Una notte drammatica a Chicago: una sparatoria da un'auto in corsa nel quartiere River North ha causato 4 morti e 14 feriti, lasciando la città ancora più scossa dal susseguirsi di violenza. La polizia sta indagando sull'evento, mentre le condizioni di alcuni feriti restano critiche. La comunità si chiede come garantire maggiore sicurezza in un contesto così turbolento.

Chicago (Illinois, Usa), 3 lug. (LaPresseAP) – È di 4 morti e 14 feriti ricoverati in ospedale il bilancio di una sparatoria avvenuta a Chicago, in Illinois, dove spari sono stati esplosi da un’auto in corsa nella tarda serata locale di mercoledì nel quartiere River North. Lo riferisce la polizia locale, precisando che 3 dei feriti sono in condizioni critiche. Diversi media riportano che la sparatoria è avvenuta all’esterno di un ristorante e lounge che aveva ospitato la festa per il lancio dell’album di un rapper. Gli spari sono stati esplosi sulla folla che si trovava all’esterno e il veicolo è immediatamente fuggito. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa: spari da auto in corsa a Chicago, 4 morti e 14 feriti

