Mists of Pandaria Classic | disponibile la pre-patch con Pandaren e Monaci

Il viaggio verso Pandaria è di nuovo alle porte, e con l’arrivo della pre-patch di Mists of Pandaria Classic, il mondo di WoW si arricchisce di novità entusiasmanti. Dal 1° luglio, i giocatori possono già creare Pandaren e Monaci, pronti a immergersi in un’arena di spiritualità, combattimenti acrobatici e paesaggi mozzafiato. Preparati a riscoprire una delle espansioni più evocative di sempre, perché il ritorno di Pandaria promette emozioni senza fine.

Il viaggio verso Pandaria è (di nuovo) iniziato. Blizzard ha rilasciato la pre-patch di Mists of Pandaria Classic il 1° luglio, aprendo la strada al lancio completo previsto per il 22 luglio. Una delle espansioni più evocative di World of Warcraft è pronta a tornare sotto una nuova luce, tra spiritualità, combattimenti acrobatici e panorami mozzafiato. Pandaren e Monaci: il ritorno di due icone. Con la pre-patch, i giocatori possono già creare personaggi della nuova razza Pandaren, nativi dell'isola errante e inizialmente neutrali nel conflitto tra Orda e Alleanza. Dopo il prologo iniziale, i Pandaren potranno scegliere da che parte schierarsi e unirsi alla battaglia che infuria su Pandaria.

