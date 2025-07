Milan nessuno come te in un aspetto | sorpasso al Napoli effettuato

Il Milan si prepara a riscrivere il proprio destino, con una strategia audace e ambiziosa che ha già superato il Napoli in alcuni aspetti chiave. La rivoluzione in casa rossonera, affidata a Tare e Allegri, sta plasmando un nuovo volto per il club, pronto a sfidare e superare le aspettative. Nessuno come te in un aspetto: il futuro del Milan si costruisce sulle fondamenta di questa determinazione.

Il club rossonero si sta ricostruendo in vista della prossima stagione: rifondazione affidata a Tare ed Allegri, i meneghini hanno superato già il Napoli. Una rivoluzione, per essere efficace, deve partire dalle fondamenta. Un aspetto molto chiaro in via Aldo Rossi che, dopo quanto accaduto nella scorsa stagione, ha deciso di dare una sterzata netta. D'altronde il fondo del barile era stato raggiunto – nonostante la Supercoppa italiana conquistata – e raschiarlo non sarebbe stata la migliore delle idee, considerati anche i tifosi più inviperiti che mai.

