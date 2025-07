Ederson se parte Calhanoglu? Inter deve fare i conti con super richiesta – Sky

Se l’Inter dovesse dire addio a Hakan Calhanoglu, Ederson si porrebbe come candidato ideale per sostituirlo, attirando l’attenzione di Sky e dei tifosi. Il suo nome, ormai noto tra le fila nerazzurre, rappresenta una vera e propria pista calda, pronta a scaldare il mercato estivo. Con un investimento importante, la società potrebbe puntare su un talento che ha dimostrato continuità e qualità in Italia e in Europa. La sfida è aperta: il futuro dell’Inter potrebbe scriversi proprio con lui.

Ederson rappresenta uno dei nomi in cima alla lista dell'Inter nel caso in cui sia ceduto Hakan Calhanoglu in estate. Per arrivare al brasiliano, sarebbe necessario un esborso economico molto importante. LA SITUAZIONE – Ederson piace moltissimo alla dirigenza e allo staff tecnico dell'Inter, ormai ciò non è un mistero. Le prestazioni realizzate con continuità dal calciatore brasiliano nelle ultime stagioni, tanto in Italia quanto in Europa, lo rendono una figura estremamente interessante per la compagine nerazzurra. Poter disporre di una pedina del genere, nel proprio scacchiere, rappresenterebbe un valore aggiunto per nulla secondario nell'ottica delle ambizioni dell'Inter nella prossima stagione.

