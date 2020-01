Sei persone che ti aiuteranno a crescere davvero (Di giovedì 9 gennaio 2020) Una donna forte non affronta la vita da sola e anche se ci saranno momenti in cui si sentirà sola e nessuno è al suo fianco, la chiave per non soffrirne, è identificare chi vuole far parte della sua vita. Oggi parleremo di sei persone che saranno indispensabili nella tua vita. Anche se potremmo pensare che la famiglia sia la prima opzione, ci sono occasioni in cui la famiglia ci respinge, dove ci fa male, e invece di aiutare peggiora la situazione. Quindi decidiamo di trovare persone meravigliose al di fuori di essa. Proprio come ci sono persone che saranno presenti nella tua vita per un breve periodo, ce ne saranno altre che resteranno per sempre, ed è tuo dovere come donna forte e intelligente, riconoscerle in modo che si sentano sempre benvenute. Contare su di loro e mostrare costantemente loro ... Leggi la notizia su bigodino

Titania_Knight : RT @melcutex: Mia mamma si ostina a dirmi sempre le stesse cose riguardante l’amicizia ma non capisce che in questi anni è difficilissimo t… - ehygioo : RT @melcutex: Mia mamma si ostina a dirmi sempre le stesse cose riguardante l’amicizia ma non capisce che in questi anni è difficilissimo t… - Marci_Para10 : @PBPcalcio @RadioRossonera Pietro, oggettivamente una delle cose più folli che io abbia mai visto!! Ma come è possi… -