Prezzo petrolio in aumento a gennaio 2020: valore e quotazione (Di giovedì 9 gennaio 2020) Prezzo petrolio in aumento a gennaio 2020: valore e quotazione Dopo l'esecuzione ordinata dal presidente da Trump del generale iraniano Qasem Soleimani e la successiva rappresaglia di Teheran, il Prezzo del greggio ha visto una crescita esponenziale nel giro di pochissimi minuti. Dopo un evento (anzi, due) di questa portata, era più che prevedibile. L'attacco missilistico perpetrato dall'Iran nei confronti degli Stati Uniti (colpendo una base americana su suolo iracheno) ha fatto saltare l'allarme nell'unica borsa aperta a quell'ora: quella asiatica. Dal momento dell'attacco, nel giro di pochi minuti il Prezzo del greggio è schizzato ai 70,50 dollari al barile (facendo registrare un +3,6% nel giro di pochissimi minuti). Poi, il valore si è assestato attorno ai 69 dollari, facendo registrare così, alla fine di quella convulsa giornata, ...

