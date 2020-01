Viterbo, auto si schianta contro cinghiale sulla Cimina: macchina distrutta, tre ragazze in ospedale (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Una macchina con a bordo tre ragazze ha investito un cinghiale ieri sera verso le 21 sulla Cimina, nella zona di Viterbo. Portate al pronto soccorso in codice giallo, non hanno riportato ferite gravi, mentre la macchina è completamente distrutta. L'animale è sbucato fuori dal nulla e non hanno fatto in tempo a evitarlo. Leggi la notizia su roma.fanpage

