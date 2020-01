Terreni a un euro dal Comune di Milano: “La sfida è il diritto alla casa” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) È in corso una vera e propria svendita di Terreni a Milano: con solamente un euro ci si può aggiudicare un’area a Crescenzago. L’unica condizione è quella di costruire nell’ora parcheggio della stazione di 13.300 metri quadri alcune case popolare. Con una manciata di euro in più – circa un milione – sarà invece possibile ricevere 52 mila metri quadri di erba incolta in via Monti Sabini. Il Comune chiede però di stanziare 22,4 milioni per alloggi popolari e una scuola con piscina. Milano, Terreni a un euro per le case popolari Non tutti i Terreni hanno un prezzo così vantaggioso. L’ex Macello di via Lombroso è acquistabile a 73 milioni – solamente la base d’asta – e per 90 anni si avrà il diritto di superficie su 165 mila metri quadri. Qui si potrà realizzare esclusivamente un quartiere residenziale a prezzi calmierati. Parte invece ... Leggi la notizia su notizie

