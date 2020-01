Sondaggi elettorali Ixè: espulsione di Paragone divide l’elettorato M5S (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sondaggi elettorali Ixè: espulsione di Paragone divide l’elettorato M5S Il nuovo anno parte male per la Lega almeno secondo i Sondaggi elettorali elaborati da Ixè per Cartabianca. La rilevazione, effettuata tra il 3 e il 7 gennaio 2020, registra un calo dello 0,4 per il Carroccio che si attesta al 29,5%. Ma a dover preoccupare il partito di Salvini è un altro dato. Da novembre 2019 ad oggi, la Lega ha perso tre punti di consenso. Voti recuperati in buona parte dall’alleato di centrodestra, Fratelli d’Italia, che, nello stesso periodo, ha registrato un punto percentuale in più salendo al 10,7%. L’ottimo stato di salute di Fdi è certificato anche dal sorpasso di Giorgia Meloni ai danni di Salvini nella classifica di gradimento stilata da Ixè. Il segretario della Lega rimane stabile al 32% mentre Meloni cresce di due punti al 33%. Al primo posto rimane il ... Leggi la notizia su termometropolitico

