Jeremias Rodriguez conferma: è finita con Soleil Sorge (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Jeremias Rodríguez ha confermato che la storia con Soleil Sorge è finita. Ecco che cosa è successo. Isola dei Famosi: Jeremias e Soleil di nuovo al capolinea L’anno scorso nella quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi era nata una storia d’amore tra Jeremias Rodríguez e Soleil Sorge. Vi ricordate come sono andate le cose tra di loro? In realtà Jeremias aveva cercato Soleil molto prima dell’Isola dei Famosi. Il Rodríguez aveva scritto un messaggio all’ex corteggiatrice dopo essere uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip 2 ed aver assistito alla rottura tra lei e Luca Onestini. Nonostante le avances di Jeremias, però, Soleil non l’ha considerato molto. Invece, in Honduras l’atmosfera era del tutto diversa. Jeremias e Soleil sono subentrati a reality già avviato nella stessa puntata e tra loro è scattato subito un bacio. Non solo, ma la ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Jeremias Rodriguez conferma: è finita con Soleil Sorge - - ItaTvfan : Soleil fa chiarezza su Jeremias Rodriguez e l’ex amica Martina…. - gossipblogit : Soleil Sorge: 'Io e Jeremias ci siamo lasciati. Ora sono davvero felice' -