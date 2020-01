Incendio in casa: muore a 6 anni tra le fiamme. I Vigili del fuoco non riescono a salvarla (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Una bambina è morta nell’Incendio divampato in un appartamento in una palazzina di due piani a Borgo Leopardi, in provincia di Fermo. Nella notte sono intervenuti i Vigili fuoco che hanno spento le fiamme e trovato la piccola ormai senza vita. Salvi la mamma e l’altro figlio, che erano nella casa al momento del rogo. Il dramma nelle prime ore di oggi, mercoledì 8 gennaio, in un piccolo appartamento in via Circonvallazione Clementina, nei pressi del centro storico del paesino marchigiano. Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe divampato dalla cucina dell’abitazione interno alle 3 di notte sorprendendo la famiglia nel sonno. È successo tuto in un attimo e quando la famiglia si è accorta di quanto stava accadendo, hanno cercato di trovare una via di fuga ma purtroppo per la piccola non c’è stato nulla da fare. La bambina, bloccata in casa dalle fiamme, sarebbe stata vittima delle ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

