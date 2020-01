Harry e Meghan Markle vogliono davvero trasferirsi in Canada? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Non c’è pace per i Sussex. All’indomani del ritorno in pubblico a Londra, ci hanno pensato i media britannici a sganciare una «piccola bomba»: secondo diversi amici intimi della coppia, Meghan Markle e Harry starebbero valutando di trasferirsi in Canada per gran parte dell’anno e addirittura di allontanarsi dalla vita pubblica, rinunciando ai loro titoli. L’amico Tom Bradby ha fatto sapere a Good Morning Britain che il principe e l’ex attrice stanno «valutando diverse opzioni per il loro futuro». Il Sun, invece, ha aggiunto che secondo diversi fonti i Sussex hanno intenzione nei prossimi giorni di discutere dei loro piani con i membri senior della royal family britannica, regina e principe Carlo compresi. Notizie che, intanto, Buckingham Palace fa sapere di non avere alcuna intenzione di commentare, definendole «speculazioni». La coppia è recentemente ... Leggi la notizia su vanityfair

