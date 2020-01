Traffico Roma del 07-01-2020 ore 20:00 (Di martedì 7 gennaio 2020) SI STA’ IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER UN INCIDENTE TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO. SULLA CASSIA IL Traffico RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO CITTA’. RALLENTAMENTI PER Traffico ANCHE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E VIALE DELLA MOSCHEA VERSO SAN GIOVANNI. TRAFFICATA LA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI TRA VIA ALFONSINE E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VIA DI MEZZOCAMMINO SEMPRE IN DIREZIONE DEL LITORALE. NEL QUARTIERE TUSCOLANO E’ ANCORA IN CORSO LA CERIMONIA COMMEMORATIVA IN VIA ACCA LARENZIA: TERMINE PREVISTO PER LE ORE 21.00. CERIMONIA COMMEMORATIVA, SINO ALLE 20.30, ANCHE IN PIAZZALE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA. TRASPORTO PUBBLICO; CHIUSE PER LAVORI DI REVISIONE ALLE SCALE MOBILI E ASCENSORI LE STAZIONI DELLA METRO A: BALDO DEGLI UBALDI E ... Leggi la notizia su romadailynews

