Gigabyte svela le nuove schede grafiche della serie Radeon RX 5600 XT (Di martedì 7 gennaio 2020) Gigabyte ha annunciato oggi il lancio di Radeon RX 5600 XT GAMING OC 6G e Radeon RX 5600 XT WINDFORCE OC 6G. L'ultima serie Radeon RX 5600 XT, realizzata con tecnologia a 7 nm e architettura RDNA, è progettata per la migliore esperienza di gioco a 1080 pixel e supporta l'interfaccia PCI Express 4.0. Offre prestazioni estreme a 1080p così che gli utenti possano godere di una maggiore fedeltà e migliori prestazioni di gioco, con frame rate più elevati e tempi di risposta ultrarapidi, fornendo la migliore esperienza gaming.Gigabyte Radeon RX 5600 XT GAMING OC 6G è raffreddata dal sistema WINDFORCE 3X, composto da tre ventole a lama unica da 90mm a rotazione alternata (Alternate Spinning). La soluzione di raffreddamento termico include 5 heat-pipe in rame che toccano direttamente la GPU, in modo che il calore proveniente dalla stessa venga dissipato rapidamente attraverso l'effetto di ... Leggi la notizia su eurogamer

