Cervino, il sindaco ringrazia i partecipanti del programma natalizio (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’arrivo della Befana ha segnato la fine del programma di eventi dedicati al Natale natalizio che hanno animato Cervino in queste festività di fine anno. La comunità cervinese ha vissuto, in un clima festoso e accogliente, un mese ricco di eventi, rappresentazioni, concerti, degustazioni, animazione, solidarietà; sono stati tanti i momenti culturali offerti ai cittadini, in un’atmosfera natalizia resa più magica dalle luminarie e dagli addobbi luminosi. “Giunge così al termine il ricco cartellone di manifestazioni messo su dall’amministrazione comunale, con la partecipazione diretta e fattiva delle associazioni, che hanno promosso diversi appuntamenti dall’ Immacolata fino all’Epifania, un programma davvero intenso, molto partecipato. – Lo dichiara il sindaco di Cervino, Gennaro Piscitelli – Un sentito ringraziamento alle ... Leggi la notizia su anteprima24

