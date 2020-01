Torino, Mazzarri: «Dovrò inventarmi qualcosa di scioccante…» – VIDEO (Di lunedì 6 gennaio 2020) Torino, Mazzarri si gode la bella vittoria contro la Roma: ecco l’analisi della gara del tecnico granata – VIDEO Walter Mazzarri, in conferenza stampa, si mostra soddisfatto della vittoria contro la Roma: ecco le sue parole sulla prestazione del Torino, apparso in grande giornata. «Dovrò inventare ogni volta qualcosa di scioccante per affrontare tutte le partite come questa. A livello difensivo, per un motivo o per un altro, non siamo mai stati al top. Ora sono fiducioso da questo punto di vista». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

