Paolo Jannacci a Sanremo 2020 con Voglio parlarti adesso: ha diretto l'orchestra del Festival (Di martedì 7 gennaio 2020) Paolo Jannacci parteciperà al Festival di Sanremo 2020, con la canzone Voglio parlarti adesso. Erede della straordinaria classe del padre Enzo, musicista raffinato, rinomato artista jazz e affermato autore di colonne sonore, Paolo Jannacci si misura per la prima volta col palco dell'Ariston da concorrente. Finora era stato al Festival come direttore d'orchestra (Sanremo 1998 e Sanremo 2004) per accompagnare, rispettivamente, il padre Enzo in gara con Quando un musicista ride e Pacifico con Solo un sogno. e a Sanremo 2019 come ospite di Enrico Nigiotti nella serata dei duetti. E quest'anno Nigiotti e Jannacci saranno 'rivali', visto che sono entrambi in gara a Sanremo 2020 tra i Big.Paolo Jannacci a Sanremo 2020 con Voglio parlarti adesso: ha diretto l'orchestra del Festival pubblicato su TVBlog.it 06 gennaio 2020 22:25. Leggi la notizia su blogo

bepievratesil : - paolo jannacci, 'voglio parlarti adesso' (i want to talk to you now) - michele zarrillo, 'nell'estasi o nel fango… - mea_documenta : RT @solounastella: #Sanremo2020 - Titoli (3) - Paolo Jannacci, Voglio parlarti adesso - Piero Pelù, Gigante - Pinguini Tattici Nucleari, Ri… - carpe_diem_3 : RT @solounastella: #Sanremo2020 - Titoli (3) - Paolo Jannacci, Voglio parlarti adesso - Piero Pelù, Gigante - Pinguini Tattici Nucleari, Ri… -