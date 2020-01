LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria 2020 in DIRETTA: sorpresa Marchant, ultimi 15 al via (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.02 A 15 atleti dalla conclusione è in testa il belga Marchant con 0.53 su Schwarz e 0.68 su Foss-Solevaag. Giornata storta per Kristoffersen, sesto a 0.87. 12° Tommaso Sala a 1″26, 15° e ultimo Razzoli a 2″37. 18.01 Non brilla il russo Khoroshilov, settimo a 0.94. 17.59 Male Yule, è 12° a 1″61, finisce anche dietro Sala. Ricordiamo che in testa c’è Marchant: il Belgio non ha mai conquistato un podio nella Coppa del Mondo di sci alpino. Probabilmente non succederà neanche oggi, ma forse non ci andrà così lontano.. 17.59 Il veterano francese Grande, partito con 0.13 di vantaggio su Marchant, è quarto a 0.77 dal belga che sogna ad occhi aperti. Ora lo svizzero Yule, 0.17 da gestire. 17.57 Il croato Rodes, unico padrone di casa qualificato per la seconda manche, è nono a 1″15. I tempi di Ivica Kostelic sono ... Leggi la notizia su oasport

