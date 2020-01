Remedy ci parla della creazione della campagna single-player per il più grande FPS del mondo - intervista (Di sabato 4 gennaio 2020) È alquanto bizzarro pensare che lo sviluppatore di alcuni dei più celebri giochi di avventura in terza persona dallo stampo esoterico come Control, Quantum Break e Alan Wake si stia occupando della campagna single player per lo shooter bellico in prima persona più giocato al mondo. Remedy, infatti, non ha mai lavorato su un FPS prima d'ora. Cosa sta succedendo?CrossfireX è stato annunciato durante la conferenza di Microsoft all'E3 2019 ma, se vi è sfuggito o ve ne siete dimenticati, siete perdonati. Il primo capitolo della serie, in effetti, non gode di particolare fama in occidente ma è uno dei titoli più popolari del mondo con oltre 650 milioni di giocatori attivi, soprattutto i Sud Corea e in Cina. Si tratta di un prodotto molto simile a Counter-Strike in cui due fazioni si scambiano cortesie a base di piombo all'infinito e, secondo quanto afferma lo sviluppatore, SmileGate, è in ... Leggi la notizia su eurogamer

Remedy parla Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Remedy parla