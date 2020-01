LIVE Atp Cup 2020, 4 gennaio in DIRETTA: Cilic supera Novak, più tardi tocca Djokovic e Nadal! (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:01 SERBIA-SUDAFRICA – Break di Lajovic che servirà per il match. 10:57 SERBIA-SUDAFRICA – 4-3 Lajovic, Harris al servizio. 10:52 SERBIA-SUDAFRICA – Controbreak di Harris che serve per andare sul 3-3. 10:48 SPAGNA-GEORGIA – Iniziato il primo match della sfida: Bautista contro Metreveli. 10:44 SERBIA-SUDAFRICA – Break di Lajovic che si porta sul 3-1 nel terzo set. 10:39 AUSTRIA-CROAZIA – Cilic annulla una palla break e poi chiude la partita (6-7, 6-4, 6-4) regalando il primo punto alla Croazia. Più tardi toccherà a Thiem e Coric. 10:33 AUSTRIA-CROAZIA – Novak tiene il turno di battuta, 5-4 per Cilic che serve per il match. 10:30 AUSTRIA-CROAZIA – Break di Cilic che poi mantiene il servizio e vola sul 5-3, croato vicino alla vittoria. 10:27 SERBIA-SUDAFRICA – Lajovic vince il tiebreak ... Leggi la notizia su oasport

