Iseo, lacrime e dolore ai funerali dello chef Vittorio Fusari: “Avete in eredità le mie ricette” (Di sabato 4 gennaio 2020) Grande commozione a Iseo, in provincia di Brescia, dove questa mattina nella chiesa parrocchiale si sono tenuti i funerali di Vittorio Fusari, lo chef morto la sera di Capodanno a 66 anni per un malore. Sul feretro un drappo dell'associazione Slow food, alla quale Fusari era molto legato anche per la sua opera di valorizzazione della Franciacorta. Leggi la notizia su milano.fanpage

