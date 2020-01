Cristina Plevani esclusa dal Grande Fratello Vip spara a zero: "Quando non conti un caz***" (Di sabato 4 gennaio 2020) È un fiume in piena Cristina Plevani, storica concorrente del primo Grande Fratello. La bresciana è stata esclusa dal nuovo Grande Fratello Vip, dove faranno parte Pasquale Laricchia, Salvo Veneziano, Sergio Volpini e Patrick Ray Pugliese. Leggi anche: "Perché mi hanno fato vincere". Cristina Plevan Leggi la notizia su liberoquotidiano

infoitcultura : “Non conti un ca***”. Cristina Plevani, veleno contro il GF Vip - infoitcultura : Gf Vip, Cristina Plevani esclusa: “Quando non conti un ca**o” - blogtivvu : Cristina Plevani contro Grande Fratello Vip: “Quando non conti niente...” -