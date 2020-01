Kulusevski Juventus, subito o a giugno? Arriva la decisione UFFICIALE! (Di venerdì 3 gennaio 2020) KULUSEVKI Juventus- Come riportato nella giornata di ieri, la Juventus ha ufficializzato l’ingaggio di Kulusevski, centrocampista attualmente in forza al Parma, ma di proprietà dell’Atalanta. Affare da 45 milioni di euro complessivi. Una mossa a sorpresa che ha sorpreso tutti, ma attenzione all’evolversi dell’affare. Di fatto, nonostante la grande tentazione immediata, il centrocampista arriverà a Torino solamente in vista della prossima estate e non nell’immediato. Kulusevski Juventus, nessun arrivo anticipato Nessun affare nella finestra di mercato di gennaio: lo svedese resterà al Parma prima di trasferirsi ufficialmente alla Juventus a cavallo della prossima estate. Un affare in chiave presente, ma soprattutto in vista del futuro. Leggi anche: Juventus, ufficiale il primo colpo: preso Kulusevski, il comunicato Classe 2000, la Juventus è stata lesta ad ... Leggi la notizia su juvedipendenza

