Il report, Neuromed primo Irccs per pazienti da altre regioni (Di venerdì 3 gennaio 2020) Roma, 3 gen. (Adnkronos Salute) – L’Irccs Neuromed di Pozzilli (Is) si classifica nel 2019 al primo posto, tra gli Irccs, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, per la percentuale di pazienti che vi si rivolgono provenienti da altre regioni: oltre l’84%. E’ quanto emerge dal rapporto Ricerca Corrente 2019 del ministero della Salute. “Un dato che sottolinea ancora una volta il livello di eccellenza raggiunto dalla struttura molisana – sottolinea Neuromed – che da anni rappresenta un punto di riferimento per tutto il Paese. Non è un primato da poco: è il segno di una realtà che spicca in modo deciso nel panorama nazionale. Il secondo Irccs di questa particolare classifica, infatti, ha una percentuale inferiore al 60%”.Ma nel Rapporto ci sono anche altri dati che “confermano il livello di eccellenza” ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

