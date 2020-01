Ibrahimovic, “Chi non sa soffrire non ottiene il massimo, e a me piace soffrire…” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Milan, la conferenza stampa di presentazione di Zlatan Ibrahimovic: “Ci sono le qualità per fare di più”. Firmato il contratto, Zlatan Ibrahimovic si presenta nella conferenza stampa di rito. Il campione svedese, apparso in buona forma fisica, è motivato e intenzionato a trascinare la squadra da vero leader. Milan, la conferenza stampa di presentazione di Zlatan Ibrahimovic Nella prima parte della conferenza stampa Ibra ha ripercorso le tappe del suo trasferimento al Milan, svelando una telefonata tra lui e Paolo Maldini dopo la sua ultima partita con i Galaxy. “Dopo l’ultima partita con i Galaxy, ho ricevuto una telefonata da Paolo Maldini e ci siamo confrontati su idee e progetti per il futuro. A 38 anni ho avuto più richieste di quando ne avevo 28. Io sono stato onesto: cercavo una proposta che mi facesse crescere l’adrenalina per far ... Leggi la notizia su newsmondo

gianlucarossitv : Quando c'è di mezzo il mercato mancano sempre le controprove ma c'è chi giura che con #Ibrahimovic in campo l'ultim… - AndreaBricchi77 : Il problema di #Piatek, a mio parere, non è #Ibrahimovic, non è nemmeno #Piatek. Il problema di Piatek sono i probl… - Tucchia : RT @ElenalaMD7: 'Mi piace soffrire, c'è chi non sa e non vuole soffrire ' 'Sei qui non perché sei fortunato ma per dare il max' 'A 38 ann… -