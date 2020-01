“…E LA VITA BUSSÒ”, Lavezzi presenta il tour teatrale 2020 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Mario Lavezzi presenta il tour teatrale 2020 "…E LA VITA BUSSÒ", con cui festeggia 50 anni di musica d'autore. Un traguardo importante per uno degli artisti più stimati del panorama musicale. La sua storia è singolare e unica in Italia, la complessità artistica del suo talento e le sue enormi doti fanno di lui un esponente significativo nella discografia del nostri paese: Lavezzi è un vero, raffinato "music maker", per riassumere un'attività che rimanda ai "grandi" della musica internazionale (pensiamo a Quincy Jones, a Burt Bacharch). Saranno cinque gli appuntamenti dal vivo con il pubblico: l'anteprima è fissata per il 18 gennaio a Cagli (Pesaro e Urbino) al Teatro Comunale di Cagli; poi il 20 gennaio a Milano, Teatro Dal Verme; il 24 gennaio a Bologna, Teatro Duse; il 28 gennaio a Roma, Auditorium Parco della Musica; e il 31 gennaio a Torino, Teatro Colosseo. La carriera di Lavezzi, ... Leggi la notizia su ilfogliettone

matteosalvinimi : 'Tutto a posto, stavo solo mettendo le mani addosso a mia moglie'. Una ragazza 18enne, incinta. Che per la dispera… - pisto_gol : Il Calcio, come la vita civile, dovrebbe essere governato da regole certe. La discrezionalità è il modo attraverso… - matteosalvinimi : Che i Senatori decidano secondo coscienza se ho difeso l’interesse nazionale oppure no, non ho paura della sinistra… -