Udine: 30enne denuncia stupro. Aggredita la notte di capodanno (Di giovedì 2 gennaio 2020) Un incubo vissuto nella notte di San Silvestro, questo quanto denunciato da una donna di 30 anni, vittima di un abuso sessuale da parte di uno sconosciuto. Secondo quanto raccontato dalla stessa, la donna è stata Aggredita nei pressi del castello in Piazza Primo Maggio a Udine; ora la Squadra Mobile sta cercando di rintracciare l’aggressore. Violentata in strada a capodanno Il dramma si è consumato a Udine, a denunciarlo è stata proprio la vittima che ha raccontato agli inquirenti quanto accaduto. Stando al resoconto, la 30enne si è allontanata dalla comitiva per scattare qualche foto alla piazza della festa dall’alto del castello, in piazza Primo Maggio. Dal nulla sarebbe spuntato un uomo che l’ha Aggredita e violentata. Ad un certo punto però, la donna è riuscita a recuperare il suo cellulare e a chiamare i soccorsi, così l’aggressore è fuggito. La polizia è sulle ... Leggi la notizia su thesocialpost

