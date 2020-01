L’interrogatorio di Pietro Genovese: “Sconvolto per la morte di Gaia e Camilla” (Di giovedì 2 gennaio 2020) L’interrogatorio di Pietro Genovese per la morte di Gaia e Camilla, le due ragazze di sedici anni investite a Roma lo scorso 22 dicembre. Fino al giorno dell’interrogatorio, Pietro Genovese continua e ripetere di non aver avuto alcuna possibilità di evitare Gaia e Camilla, le sedicenni investite e uccise a Corso Francia. Il figlio del regista ha deciso di rispondere alle domande del giudice. Nel corso dell’interrogatorio il ventenne ha provato a ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto lo scorso 22 dicembre a Corso Francia. L’interrogatorio di Pietro Genovese “Sono sbucate all’improvviso, non le ho viste“, continua ad essere la versione dei fatti di Pietro Genovese, al momento ai domiciliari. Per il Gip il figlio del noto regista è solito guidare sotto effetto di alcol o droghe o comunque in condizioni che non rispettano ... Leggi la notizia su newsmondo

notizieoggi24 : Oggi c'è stato l'interrogatorio di garanzia di Pietro Genovese, il giovane ragazzo che nei giorni scorsi ha travolt… - Libero_official : Le prime parole dopo l'interrogatorio di #Genovese su quanto accaduto la notte del 21 dicembre - zazoomblog : Investite su Corso Francia l’interrogatorio di Pietro Genovese: “Sono sconvolto e devastato” - #Investite #Corso… -