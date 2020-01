Final Fantasy VII Remake: dopo l'intro della demo spuntano anche due video gameplay (Di giovedì 2 gennaio 2020) dopo l'intro della vociferata demo PS4 di Final Fantasy VII Remake, sarebbero trapelati online anche dei video gameplay.Non sappiamo in che modo, ma un utente Reddit sarebbe riuscito ad accedere ai file della demo per poi registrare i due filmati di gameplay, intitolati Part 1 e Part 3.Questi due video offrono ben 30 minuti di gioco e forniscono un'ottima occhiata al titolo, tra boss fight, esplorazione, combattimenti e dialoghi con personaggi secondari.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

