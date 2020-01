Colazione: gli errori da evitare per non ingrassare (e vivere meglio) (Di giovedì 2 gennaio 2020) Saltare la ColazioneMangiare qualcosa al voloOssessione da superfoodOverdose di fruttaSolo il caffèLa Colazione è una delle prime cosa che facciamo la mattina. Ed è una benedizione, perché serve ad alimentare il nostro corpo dopo la pausa notturna. Ed è il pasto fondamentale, che i nutrizionisti consigliano di non saltare mai. Perché dopo il digiuno notturno, quando le scorte di glucosio si stanno esaurendo, è importante ripristinarle con una buona prima Colazione, indispensabile per mantenere in equilibrio meccanismi endocrini, metabolici e cardiovascolari. Ma anche a garantirci il buonumore. Ecco perché, in netta contrapposizione con chi decide di concedersi soltanto un caffè al volo, sempre più persone decidono di aderire al Breakslow: una tendenza in arrivo dagli Stati Uniti che prevede una Colazione lenta, anche salata, ma soprattutto varia, da vivere come momento di condivisione ... Leggi la notizia su vanityfair

