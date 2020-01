Le uscite del mese di gennaio - articolo (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il 2020 sarà l'annata che ci vedrà salutare definitivamente PS4 e Xbox One per accogliere sul mercato la (o le?) nuove piattaforme di Sony e Microsoft. E mentre Nintendo continuerà a correre la propria personalissima gara fatta dei grandissimi numeri di Switch, l'intera industria si troverà di fronte a non poche sfide e a dei possibili cambiamenti che potrebbero indicare la via verso delle rivoluzioni o delle conferme.Al di là delle sfide tecniche e dei 4K/60 fps che dovrebbero diventare lo standard di PS5 e Xbox Series X, Google Stadia dovrà iniziare a fare sul serio mentre colossi come Nvidia e Tencent, e perché no Amazon e Facebook, si riveleranno sempre più importanti nell'ambito del cloud gaming. Sarà proprio il cloud gaming il futuro? Magari almeno in parte sì ma come sempre saranno i videogiochi a parlare e gennaio ci regala già alcune soddisfazioni con lo spensierato e ... Leggi la notizia su eurogamer

