Anno nuovo, vecchie battaglie: il pressing del M5S sulle concessioni autostradali (Di mercoledì 1 gennaio 2020) A quarantotto ore dall’ultimo post in cui chiedeva la revoca delle concessioni autostradali ad Aspi dopo il crollo di calcinacci sulla volta della galleria sull’A26, il blog delle Stelle, organo ufficiale del Movimento 5 Stelle, torna all’attacco di Società Autostrade. E lo fa citando l’esempio spagnolo. «Mentre in Italia le autostrade cadono a pezzi e ancora si discute di revoca delle concessioni, in Spagna si sceglie di nazionalizzarle», si legge nel blog. Il M5S prende ad esempio il governo di Pedro Sanchez che «ha deciso di avocare a sé dall’1 gennaio 2020 la gestione di alcune superstrade e autostrade della penisola Iberica, finora affidate in concessione a privati. Nello specifico parliamo della spagnola Albertis, società controllata dal gruppo Atlantia, la holding che fa capo alla famiglia Benetton, e di non rinnovare la proroga delle concessioni ... Leggi la notizia su open.online

fabfazio : ...e dunque auguri sinceri a tutti. Che il nuovo anno ci porti finalmente saggezza e che aggressività e rancore las… - sscnapoli : HELLO, 2020! ???? Felice Anno Nuovo! ?? ?? #ForzaNapoliSempre - _Carabinieri_ : L’Arma ovunque al vostro fianco per accompagnarvi nel nuovo anno. Saranno 15.000 i #Carabinieri impegnati sulle str… -