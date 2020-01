A Roma e ad Avellino i primi nati del 2020 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) A Roma e ad Avellino i primi nati del 2020: ecco chi sono Il primo nato del 2020 in Italia è nato a Roma, pesa 3,590 grammi e l’ha dato alla luce Ilaria, 41 anni, Romana. Il suo nome? Bianca. Bianca è nata esattamente 20 secondi dopo la mezzanotte di Capodanno nella Casa di cura Santa Famiglia di Roma. A festeggiarla con la mamma Ilaria anche il papà Vincenzo e tutti i medici di turno. C’è poi Francesco, nato nell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. È nato cinque minuti dopo la mezzanotte, per la gioia dei familiari. Parto spontaneo per la mamma. Ma c’è anche Paolo, pesa 3,600 grammi ed è venuto alla luce alle 2.25: è il primo neonato dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, in provincia di Salerno. Il bimbo e la mamma stanno bene e hanno reso felice il Capodanno nel Vallo di Diano. Secondo le stime dell’Unicef, nel primo giorno dell’anno ... Leggi la notizia su tpi

