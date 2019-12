Nasce l’osservatorio per il monitoraggio delle verifiche di Autostrade. La decisione del Mit dopo il crollo del soffitto in galleria (Di martedì 31 dicembre 2019) A partire dal prossimo anno verrà istituito presso il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture un Osservatorio permanente di monitoraggio delle verifiche di sicurezza relative a tutte le strade e Autostrade gestite in concessione, anche con il coinvolgimento di Ansfisa, l’agenzia per la sicurezza stradale e ferroviaria. Lo ha deciso la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli al termine della riunione informativa sul distacco di parte del soffitto della galleria Berté, sull’A26. Durante la riunione che si è tenuta al ministero di Porta Pia con i vertici di Autostrade per l’Italia, convocati ieri dal ministro, si è discusso di una accelerazione dei tempi relativi alla manutenzione di Autostrade e gallerie gestite da Aspi, dell’istituzione di un osservatorio Mit-Aspi sui controlli realizzati dalla società concessionaria e di un aiuto economico al ... Leggi la notizia su open.online

