Italia-Norvegia, Atp Cup 2020: programma, orari, tv e data. Il calendario completo (Di martedì 31 dicembre 2019) E’ tutto pronto per l’inizio della nuova stagione di tennis che sarà inaugurata dall’Atp Cup. Il nuovo torneo per nazioni si disputerà dal 3 al 12 gennaio tra Sydney, Brisbane e Perth in Australia. L’Italia è stata inserita nel Gruppo D e dovrà affrontare gli Stati Uniti, la Russia e la Norvegia. Un girone non proprio agevole per gli azzurri che non potranno contare su Matteo Berrettini che ha preferito dare forfait a causa di un problema addominale. Il 23enne romano non ha voluto rischiare in vista degli Australian Open. La squadra azzurra sarà guidata da Fabio Fognini, al suo fianco Stefano Travaglia che ha preso di fatto il posto di Berrettini. La formula della competizione è abbastanza semplice: avranno accesso ai quarti di finali le vincitrici dei sei gironi e le due migliori seconde. Le sfide saranno composte da due singolari e da un eventuale doppio di ... Leggi la notizia su oasport

