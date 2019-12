Il calcio in Borsa nel 2019: corrono Juve, Lazio e Roma (Di martedì 31 dicembre 2019) Performance decisamente positive per i titoli del calcio in Borsa, in linea con una annata che da record per Piazza Affari. Le azioni di Juventus, Lazio e Roma hanno infatti chiuso il 2019 in forte rialzo rispetto alla chiusura del 2018. Il titolo che è cresciuto di più nel corso dell’anno è stato quello della … L'articolo Il calcio in Borsa nel 2019: corrono Juve, Lazio e Roma è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi la notizia su calcioefinanza

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Il calcio in Borsa nel 2019: corrono Juve, Lazio e Roma: Performance decisamente positive per i t… - lupakkiotto85 : RT @CalcioFinanza: Il calcio in Borsa nel 2019: corrono Juve, Lazio e Roma - FinancialSs : Il calcio in Borsa nel 2019: corrono Juve, Lazio e Roma #calcio #finanza -